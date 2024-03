Targi Zdrowej Żywności i Eko Produktów w Warszawie. W Pałacu Kultury i Nauki odbyło się wielkie święto ekologii i kuchni wegańskiej

W ostatni weekend zimy - 16 i 17 marca, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się Targi Zdrowej Żywności i Eko Produktów. To wydarzenie o znaczącym wpływie na promowanie ekologicznego stylu życia. Wśród eksponentów znajdują się producenci zdrowej żywności, ekologicznych ubrań i kosmetyków oraz lokalni wytwórcy i rzemieślnicy.

To wydarzenie współistniejące do największego formatu targowego, dotyczącego zdrowia człowieka ujętego holistycznie, czyli DOBROSTAN - Targi zdrowia, ekologii i rozwoju osobistego. Świadomość wpływu środowiska zewnętrznego na dobrostan człowieka sprawia, że chcemy promować ekologiczne postawy i wspólnie dbać o to, co Nas otacza - przekazali organizatorzy w mediach społecznościowych.