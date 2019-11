Targi Zero Waste Warszawa 2019. Czekają na Was dziesiątki stoisk, wykłady i warsztaty o ekologicznym stylu życia

Jesienna edycja Targów Zero Waste odbywa się w Warszawie w dniach 23-24 listopada. Wydarzenie to całodniowe panele dyskusyjne i wykłady poświęcone tematowi zero waste w domu, pracy i w podróży, wyjątkowi wystawcy, którzy oferują produkty i usługi zaprojektowane tak, by odpadów nie produkować i by wykorzystywać wtórnie to, co mogłoby stać się odpadem, warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych oraz konkursy z nagrodami zero waste, a także zbiórka elekroodpadów.

Jeśli więc chcecie zmienić swoje przyzwyczajenia i zasad postępowania w celu ograniczenia wytwarzania odpadów, koniecznie przyjdźcie na targi!