Targówek. Ul. Głębocką pojedzie linia zastępcza Z20. Bezpośredni dojazd ze stacji metra M2 Trocka

Dzięki linii autobusowej Z20 mieszkańcy Targówka będą mogli dojechać od metra do rejonu przebudowywanej ulicy Głębockiej. - Jadące w tę stronę autobusy będą miały na wyświetlaczach kierunek „Okrągła”. Nie będą jednak na tym przystanku miały postoju jak na normalnej pętli, tylko po zabraniu pasażerów od razu pojadą w kierunku Targówka - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy będą jeździć co 20 minut w dni powszednie oraz co 30 minut w święta, trasą: Z20: METRO TARGÓWEK MIESZKANIOWY – M. Ossowskiego – Handlowa – Pratulińska – METRO TROCKA – Trocka – Borzymowska – św. Wincentego – Głębocka – Magiczna – Skarbka z Gór – L. Berensona – Głębocka – OKRĄGŁA – Głębocka – św. Wincentego – Borzymowska – Trocka – METRO TROCKA – Pratulińska – Handlowa – Myszkowska – Barkocińska – M. Ossowskiego – METRO TARGÓWEK MIESZKANIOWY.

Nowa zastępcza linia będzie działać aż do czasu zakończenia przebudowy ulicy Głębockiej, a jej rozkład jazdy skoordynowany zostanie z liniami autobusowymi 120 i 256 (będą kursowały w obu kierunkach i podjeżdżały co 20 minut na przystanki, a ich rozkład zostanie tak ułożony, aby na wspólnym odcinku autobus zabierał pasażerów co 10 minut).

