Targowisko Sztuki w Zamku Królewskim. Twórczość młodych artystów przyciągnęła tłumy warszawiaków [ZDJĘCIA]

Arkady Kubickiego zamieniły się w galerię sztuki

Targowisko Sztuki to cykliczna impreza organizowana od ponad dziesięciu lat przez studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dzięki której można nie tylko poznawać twórczość młodych artystów, ale przede wszystkim bezpośrednio nabywać ich prace.

Co miesiąc, w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie prezentowane jest malarstwo, grafika tradycyjna, plakaty, ilustracja czy fotografia przyciągające koneserów, kolekcjonerów, poszukiwaczy talentów. Targowisko odwiedzają też warszawiacy, turyści, projektanci, którzy znajdują tu wyjątkowe motywy do wnętrz. A wszystko to w niepowtarzalnej atmosferze i z okazją do inspirujących spotkań.