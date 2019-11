TBS Korzona. Nowe miejskie mieszkania na wynajem na Targówku. Jak je zdobyć?

Nowoczesne mieszkanie na wynajem

Nowoczesne i oryginalne - tak prezentują się nowe, miejskie mieszkania na wynajem TBS na Targówku. TBS czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego budują mieszkania czynszowe i wynajmują je lokatorom. Przy ul. Korzona mieszczą się 64 lokale. Znajduję się nieopodal ul. Chyrowskiej, kilka minut spacerem od stacji II linii metra Trocka.

W pięciopiętrowym budynku znalazły się przede wszystkim kawalerki oraz mieszkania dwupokojowe. Na ostatniej kondygnacji przewidziano większe mieszkania z atresolami. Całość budowy kosztowała 12 milionów złotych. Te mieszkania trafią do warszawiaków – przede wszystkim do rodzin z dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, seniorów – którzy nie mogą pozwolić sobie na komercyjny kredyt i równocześnie nie kwalifikują się, aby uzyskać mieszkanie komunalne. Ta inwestycja to dowód na to, że konsekwentnie realizujemy założenia programu Mieszkania2030 - mówiła podczas rozpoczęcia budowy w 2017 roku ówczesna prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.