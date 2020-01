Te miejsca podbiją serca warszawiaków w 2020 roku. Nowe inwestycje, knajpy i centra rozrywki

To nie jest typowy hotel Długo wyczekiwany konceptualny hotel marki Puro nareszcie działa w stolicy. To wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, bo oferuje coś więcej niż tylko noclegi. Hotel stanowi ideę otwartego domu, do którego każdy może wejść, zobaczyć kolekcję sztuki stworzoną przez młodych artystów, a także korzystać z restauracji, baru i tarasu na ostatnim piętrze. Relację z naszej wizyty przeczytacie TUTAJ

Hotel PURO Warszawa, mat. prasowe