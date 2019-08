Teatr w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta. Obejrzymy bolesną i skomplikowaną historię wieloletniej szefowej, Andy Rottenberg

Miejsce wydarzenia jest nie bez znaczenia. Wystawy, które miały miejsce za dyrekcji Andy Rottenberg, wieloletniej dyrektorki Galerii Zachęta, wyciągnęły sztukę współczesną z galerii na ulice. Na pierwszy plan debaty wyciągnięto pochodzenie, nazwisko, postać Andy Rottenberg.

„Proszę bardzo” jest badaniem przeszłości, odkrywaniem tragicznych losów nieznanych przodków, członków rodziny ojca, zamordowanych przez nazistów w Bełżcu i syberyjskiej rodziny matki, której losy są równie bolesne i skomplikowane. Główną rolę w spektaklu, czyli postać Andy Rottenberg, kreuje Tomasz Nosiński, występujący w Teatrze Żydowskim gościnnie.

„Ten wybór był absolutnie intuicyjny. Kiedy już było wiadomo, że będę reżyserował tę sztukę - historię życia kobiety naznaczonej trudnymi doświadczeniami, opowiedzianą otwarcie, szczerze aż do bólu, bardzo osobistą i intymną, wiedziałem, że muszę to przedstawić z pewnego dystansu. I dlatego wybór aktora a nie aktorki do tej roli wydał mi się oczywisty” - mówił reżyser spektaklu i autor scenografii Wiktor Rubin.