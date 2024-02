Tęcza powróci na pl. Zbawiciela w Warszawie? “Łuk LGBT+” ma kosztować 700 tys. zł

Chcą odbudowy tęczy na placu Zbawiciela. "Łuk LGBT+ będzie wsparciem"

Podjęto kolejną próbę walki o odbudowę tęczy na placu Zbawiciela w Warszawie. Po raz kolejny do Budżetu Obywatelskiego zgłoszony został projekt zakładający ustawienie nowej, kolorowej instalacji w centralnej części placu. Pomysłodawcy tłumaczą, że miałby być to obiekt małej architektury w kształcie przerwanego łuku, nazwanego "Łuk LGBT+".

Autorzy projektu chcieliby, aby instalacja została zaprezentowana w czerwcu przyszłego roku - czyli podczas tzw. miesiąca równości - czasu solidarności ze społecznością LGBT+. Dodatkowo, właśnie w czerwcu we wszystkich dzielnicach Warszawy miałyby być wywieszone tęczowe flagi - co najmniej jedna na dzielnicę, w miejscach wybranych przez urzędy dzielnic.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, osoby LGBT+ wciąż spotykają się z dyskryminacją w różnych formach, a instalacja miałaby być dla nich symbolicznym wsparciem. - W czerwcu, i w czasie Parady Równości, tradycyjnie wiele organizacji okazuje swoje wsparcie dla osób LGBTQIA+. Chcemy, by miasto też jawnie to wsparcie okazało - wywieszając tęczowe flagi we wszystkich dzielnicach, w całym mieście. Ale potrzebujemy wsparcia nie tylko w czerwcu - z dyskryminacją mierzymy się przez cały rok. "Łuk LGBT+" będzie tym wsparciem - pisze Linus Lewandowski, autor projektu.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza taka próba pomysłodawcy. Bliźniaczy projekt został zgłoszony przez niego już 2 lata temu, jednak w głosowaniu nie został on wybrany do realizacji. Koszt pomysłu wyceniany jest na 700 tysięcy złotych.