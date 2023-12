Tęczowa Choinka stanęła na placu Zbawiciela w Warszawie. "Przestrzeń akceptacji i wspólnoty"

Na placu Zbawiciela w Warszawie stanęła tęczowa choinka. "Przestrzeń akceptacji"

Organizatorzy zaprosili mieszkańców do uczestnictwa w nietypowym świątecznym wydarzeniu, które miało na celu promowanie otwartości i zrozumienia dla różnorodności. Choinka, jako symbol tradycji świątecznych, stała się miejscem, gdzie każdy mógł znaleźć swoje miejsce bez względu na to, skąd pochodzi, jakiej jest orientacji czy kim jest.

Zapowiedź wydarzenia zawierała słowa o wspólnocie otwartej dla każdego, bez względu na to, czy posiadał zaproszenie czy nie. Chętni mieli okazję dołączyć do tego wyjątkowego spotkania, gdzie atmosfera miała być wolna od ocen, pytań czy jakichkolwiek barier.

Wydarzenie skierowane było do wszystkich, którzy czują się zbłąkanymi wędrowcami w czasie świąt. Choć teoretycznie okres świąteczny to czas miłości i pojednania, to praktyka często bywa inna. Każdy, kto z jakiegoś powodu nie czuje się mile widziany w swoim rodzinie, mógł znaleźć swoje miejsce pod Tęczową Choinką. Jeśli nie mieliście okazji wziąć udziału w dzisiejszym wydarzeniu, zobaczcie fotorelację w naszej galerii.