"Tego warszawiacy się nie spodziewali". Konserwator zabytków chwali wyremontowany wiadukt

Remont wiaduktu przy moście Poniatowskiego

Już ponad sto lat temu, kiedy to rozpoczęto budowę wiaduktu przy moście Poniatowskiego, robotnicy napotykali nie lada trudności. Wynikały one głównie z gruntów, na jakim planowano tę inwestycję. Okazało się, że przez bliskość rzeki teren jest podmokły, a kanałowy muł sięga głębokości nawet 7 metrów. Robotnicy musieli zwrócić więc szczególną uwagę na konstrukcję budowli - musiała być bardzo solidna i wymagała dodatkowych wzmocnień.

Finalnie do użytku oddano ślimakowy 300 metrowy wjazd na most, złożony z nasypu ziemnego i małego sklepionego wiaduktu. Według ówczesnych pomiarów ceglany wiadukt był szeroki na 12 metrów. Materiały użyte do budowy oblicowano piaskowcem w różnobarwnych odcieniach. Według skrupulatnych wyliczeń opublikowanych przez BSKZ, do budowy wiaduktu zużyto: