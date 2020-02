Telekamery 2020. Zdjęcia z uroczystej gali w Warszawie. Kto w tym roku podbił serca telewidzów?

Telekamery 2020. Zdjęcia z uroczystej gali w Warszawie

Telekamery zostały wręczone w poniedziałek, 3 lutego w Warszawie. Prowadzenie gali przypadło tym razem Katarzynie Cichopek i Maciejowi Kurzajewskiemu. Podczas imprezy na scenie Teatru Polskiego wystąpią zespół Perfect - w ramach pożegnalnej trasy koncertowej - oraz Marcin Sójka.

Transmisja z gali wręczenie Telekamer przeprowadziłą telewizja Puls. Specjalnie dla widzów galę komentowali w nietuzinkowy sposób Katarzyna Pakosińska i Robert Motyka z kabaretu Paranienormalni.

Zwycięzców w poszczególnych kategoriach wybierają widzowie, głosując za pośrednictwem SMS-ów. Pierwsza gala odbyła się w roku 1998 i podsumowywała rok 1997. Kolejne rozdania odbywają się do dziś co roku w styczniu lub lutym. W przeciwieństwie do ogólnie przyjętej zasady w tego typu plebiscytach, w nazwie kolejnych gal pojawia się rok, w którym nagrody zostały wręczone, a nie rok, za który zostały przyznane.