Telewizja Polska buduje. Powstanie nowa hala zdjęciowa oraz... strefa VIP

Telewizja Polska chce zbudować nową halę zdjęciową. W przyszłości mają być w niej realizowane duże produkcje (np. talent show czy wieczory wyborcze), a także spektakle Teatru Telewizji i koncerty. We wtorek (16 października) TVP ogłosiła przetarg na projekt i budowę obiektu, który według inwestora ma być "jednym z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych obiektów tego typu w Europie".

Przy Woronicza 17 ma powstać hala o powierzchni 21 tys. mkw., która zostanie podzielona na dwie strefy. W pierwszej znajdzie się wejście, część dla gości VIP oraz nowoczesna hala zdjęciowa. Na wstępnych wizualizacjach widać, że będzie to przeszkolona przestrzeń, a przed wejściem wyłożono nawet czerwony dywan. Na wyższych kondygnacjach przewidziano garderoby, biura oraz restaurację z tarasem. Co ciekawe, również dach ma zostać wykorzystany do realizacji nagrań plenerowych.