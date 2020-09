Tesco likwiduje kolejny sklep w Warszawie. Zakupy zrobimy tylko do końca października

Tesco likwiduje kolejny sklep

Wyjście z Polski brytyjskiego giganta nabiera rozpędu. Po likwidacji znacznej ilości sklepów w Warszawie, przyszła kolej na kolejne cięcia. Tym razem, Tesco zamyka hipermarket przy Połczyńskiej na Bemowie, tuż obok budowanej stacji metra Karolin. Sklep będzie działał jedynie do końca października. Co ważne, w jego miejscu nie powstanie sklep Netto. Duńska sieć przejęła część sklepów żywnościowego giganta, ale bemowski hipermarket do nich nie należy. Najprawdopodobniej, sklep może zostać wkrótce rozebrany. Wraz z Tesco przy Połczyńskiej działalność ma zakończyć także sklep internetowy brytyjskiej sieci. Zakupy online z dowozem do domu zrobimy już tylko do 31 października.