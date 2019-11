The National, Warszawa. To będzie największy koncert brooklyńskiego zespołu w Polsce

W Warszawie będziemy mogli usłyszeć materiał z najnowszej płyty zespołu „I Am Easy To Find” (miała premierę 17 maja 2019 r.), ale z pewnością nie zabraknie też hitów z poprzednich krążków.

Podczas ostatniego koncertu zespołu The National w Nowym Orealnie można było usłyszeć takie utwory, jak: "You Had Your Soul With You", "Don't Swallow the Cap", "Bloodbuzz Ohio", "Hey Rosey", "Where Is Her Head", "I Need My Girl", "The System Only Dreams in Total Darkness", "Rylan", "Graceless", "Light Years", "Fake Empire", "Mr. November" i "Terrible Love".