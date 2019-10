The Night Mile w Warszawie. Niezwykła impreza biegowa na nietypowym dystansie

The Night Mile w Warszawie

Bieg na milę to dystans (4 okrążenia stadionu i 9 metrów) bardzo popularny w krajach anglosaskich, w Polsce jednak jest stosunkowo rzadko spotykany - zapewne ze względu na to, że mila jest dla Polaków odległością nieznaną i dość abstrakcyjną. Obecnie rozgrywa się go tylko na niektórych mityngach lekkoatletycznych, nie ma go na żadnych imprezach mistrzowskich.

Czytaj też: Adidas Runners Warsaw. Darmowe treningi, klub fitness i biegowa społeczność

Firmowany przez markę Adidas bieg The Night Mile ma za zadanie nieco zmienić ten trend. Uczestnicy imprezy pobiegną 19 października z Elektrowni Powiśle przez podświetlony Most Świętokrzyski na drugą stronę Wisły i z powrotem. W ramach dodatkowej atrakcji biegacze będą musieli wykorzystać ostatnie zapasy sił na odcinku specjalnym, wytyczonym na ostatnich 100 metrach trasy, na którym prowadzona będzie osobna klasyfikacja. Po biegu odbędzie się after party przy open barze w Elektrowni Powiśle.