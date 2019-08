The Official Animal Rights March - w Warszawie odbyła się druga edycja wydarzenia w obronie praw i wyzwolenia zwierząt

W sobotę 24 sierpnia w Warszawie odbył się drugi The Official Animal Rights March. To wydarzenie jest marszem aktywistów walczących o prawa i wyzwolenie zwierząt. W Polsce, pierwszy taki marsz zorganizowany został w zeszłym roku i wzięło w nim udział blisko 300 osób. Zeszłoroczny marsz połączony był z warszawską premierą filmu Dominion: Documentary. Zobaczcie jak wydarzenie wyglądało w tym roku i co się działo na trasie, która wystartowała pod Pałacem Kultury i Nauki. Otwórz galerię, żeby zobaczyć zdjęcia.

