The Weeknd zagra w Warszawie. Wielka impreza już 9 sierpnia. Ile kosztują bilety?

Koncert The Weeknd w Warszawie

The Weeknd właśnie pobił rekord najwyższej frekwencji podczas dwóch koncertów z udziałem 160 000 osób na London Stadium. Ten ważny moment miał miejsce w weekend dzięki wyprzedanym koncertom, które odbyły się 7 i 8 lipca w ramach trasy After Hours Til Dawn Tour. Trasa ta osiągnęła rekord największej frekwencji w jedną noc dla jakiejkolwiek imprezy stadionowej , dzięki udziałowi 80 000 fanów.

The Weeknd wystąpi na Stadionie Narodowym 9 sierpnia tego roku . Będzie to jego pierwszy występ w Polsce, ponieważ planowany na ubiegły rok koncert w Krakowie został odwołany z powodu pandemii.

Koncert The Weeknd w Warszawie. Ceny biletów

Trasa jest uhonorowaniem albumu The Weeknd After Hours z 2020 roku (pochodzący z niego przebój „Blinding Lights” został nowym #1 na liście Billboard Hot 100 wszechczasów, wyprzedzając przebój Chubby Checker „The Twist” z 1960 roku), a także docenionego przez krytyków albumu Dawn FM, który ukazał się w styczniu 2022 roku. Kaytranada i Mike Dean dołączą do The Weeknd na wszystkich europejskich koncertach.