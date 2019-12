ThinkCenter Tiny – rozwiązanie dla sektora MŚP

Sektor MŚP, stanowiący znaczą część tortu jaką jest rynek przedsiębiorstw w Polsce, jest bardzo dynamiczny. Z roku na rok dołączają nowe, rozwijające się firmy, cześć przedsiębiorców przechodzi w kierunku świadczenia usług czy tez kompleksowych rozwiązań. Czy nadal wewnętrzną infrastrukturę IT opierają o klasyczne rozwiązania desktopowe, czy może cos się zmieniło? A może właśnie się zmienia?

Obecnie na rynku w sektorze stacjonarnych komputerów występują 3 główne rozwiązania – klasyczny desktop, AIO oraz najmłodsze z nich TIO.



Przez wiele lat rozwiązania typu AIO (All-in-One) nie mogły przebić się na rynku zdominowanym przez urządzenia PC. Desktopy stanowiły dla użytkowników swego rodzaju bezpieczeństwo - były rozwiązaniem znanym, sprawdzonym, zapewniającym możliwości rozbudowy poszczególnych jednostek o wymagane komponenty: pamięć czy tez wymiana dysku. AIO, które było rozwiązaniem zintegrowanym, nie zyskiwało przychylności użytkowników, głównie poprzez brak świadomości klientów na temat możliwości rozbudowy urządzeń z tej linii, a wymiana takich komponentów jak wyżej wspomniane również była w nich możliwa.



Drugą istotną kwestią był zupełnie inny czas życia monitora i jednostki obliczeniowej. W przypadku rozwiązania typu PC na jeden monitor (jeden cykl życia jednego monitora – ok 5-6 lat) przypadały 2 jednostki obliczeniowe, które starczały średnio na 3 lata każda. AIO niestety nie dawało możliwości wymiany całej jednostki obliczeniowej, a jedynie jej niewielką modernizację, co w obliczu szybko rozwijającej się technologii, okazało się zbyt drogim rozwiązaniem.







Wtedy na rynku, pojawiło się rozwiązanie Lenovo TIO (Tiny-in-One) – czyli quazi AIO, w którym możemy wymienić swobodnie jednostkę obliczeniową w czasie cyklu życia produktu. Jednostka obliczeniowa jest tu osobnym PC, ale w rozmiarze umożliwiającym jego zewnętrzną integrację z dedykowanym mu monitorem. W przypadku awarii monitora Lenovo Tiny PC (jednostka obliczeniowa) może pracować osobno jako pełnoprawna jednostka PC z zewnętrznym zestawem – monitor, klawiatura, mysz. Przekątna monitora w urządzeniach typu TIO występuje od 22” do 27”, czyli zagospodarowane są wszystkie rozmiary w segmencie najpopularniejszych przekątnych w sektorze biznesowym. Z drugiej strony portfolio jednostek obliczeniowych też obfituje w mnogość modeli Tiny PC w zależności od potrzeb i wydajności – od cienkiego klienta przez standardowe PC (zarówno na procesorach Intel jak i AMD), aż do rozwiązania oparte o pełnonapięciowe procesory (Lenovo M920x). Niewątpliwą zaletą jest tu dowolność w doborze monitora i wydajności jednostki obliczeniowej, gdyż wszystkie monitory Lenovo serii TIO są kompatybilne z urządzeniami Tiny PC. Aktualnie występują też wersje „nano” czyli jeszcze mniejsze jednostki, które dzięki specjalnemu adapterowi również można zamontować w rozwiązaniu TIO pracując nadal w jednym ekosystemie. Wersja Nano, występuje w wersji PC (Lenovo M90n Nano) oraz w wersji jaka jest cienki klient dedykowany IoT (Lenovo M90n Nano IoT).







Dlaczego TIO + Tiny PC to idealne rozwiązanie da MŚP?

W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie ważne są koszty. Wydłużając cykl życia ekosystemu (monitor z jednostka obliczeniową) – TCO zdecydowanie się polepsza. Jednocześnie przy kosztach standardowego zestawu PC + monitor, otrzymujemy oszczędność miejsca na biurku, jak w przypadku AIO, a jednocześnie ładowanie odbywa się za pomocą jednego kabla zasilającego. Jaka będzie przyszłość? Czy TIO wyprze AIO i klasyczne PC, a może pojawi się zupełnie nowe rozwiązanie? Trudno jednoznacznie przewidywać co czeka nas za parę lat, jednak personalizacja i ewolucja urządzeń wynikająca w wejścia na rynek nowej grupy pracowników jaką są Millenialsi i Zetki, a także bardzo szybki rozwój technologii, to gwarancja tego, że zmiany nadejdą i to zapewne w całkiem niedługim czasie.





