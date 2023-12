Tłok w warszawskim metrze zmorą pasażerów czy sztucznym problemem? Mieszkańcy stolicy podzieleni

Pozabierali autobusy i tramwaje nawet tam, gdzie metro nie dojeżdża, a teraz się dziwią tłokom. Zmuszają ludzi do jeżdżenia tylko metrem, to jak ma nie być tłoków? Może jeszcze wprowadzą ograniczenie przejazdów, na jednego na godzinę? W Warszawie jest jedna z najgorszych komunikacji. Dwa razy dziennie pokonuje trasę, cztery razy się przesiadając, na samo przejście i czekanie na kolejny autobus tracę dwie godziny dziennie, plus dojazdy to jakieś 5 godzin dziennie w plecy i to jadąc w takim ścisku, że nawet dopychacze w Tokio tak by nie upchnęli ludzi. Połamane palce, siniaki to codzienność - napisała mieszkanka Warszawy.