Tłum, ścisk i wielka radość w siedzibie PiS-u

Po ogłoszeniu wstępnych wyników exit polls jako pierwszy głos zabrał Jarosław Kaczyński, prezes PiS: - Mamy powody do radości, zdołaliśmy wygrać mimo potężnego frontu przeciwko nam. Dobra zmiana będzie trwała. My sami mamy stać się lepsi z punktu widzenia społeczeństwa, aby to, co nas osłabia zostało wyeliminowane. Musimy pamiętać, bo jesteśmy formacją, która zasługuje na więcej. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. Nad wieloma sprawami będzie trzeba się poważnie zastanowić – podkreślał prezes PiS. – Przed nami cztery lata ciężkiej pracy. Polska musi trwać dalej i zmieniać się na lepsze. Musimy podtrzymać naszą wiarygodność i podtrzymać przeganianie, że to, co czynimy jest dobre i odpowiedzialne. Panujemy and finansami publicznymi i tak będzie dalej, musimy przekonać do tego nieprzekonaną część społeczeństwa – podkreślał Jarosław Kaczyński, mówiąc o dochodzeniu do polskiej wersji państwa dobrobytu.

Mateusz Morawiecki, premier zabrał głos tuż po Jarosławie Kaczyńskim, mówiąc: - Ponad 8 mln Polaków popiera PiS. Jutro będziemy wiedzieli o wiele więcej, ale to wielkie zobowiązanie do spełnienia nadziei na drodze Polski jako państwa dobrobytu. Polska jest jedna – podkreślał premier Morawiecki. – Ten wynik, który osiągnęliśmy daje nam wielki społeczny mandat. Droga była pod górę, wiatr wiał nam w oczy, ale osiągnęliśmy sukces i nadal będziemy przekonywać Polaków do naszej wizji Polski.