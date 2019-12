Tłumy spacerowiczów na Nowym Świecie. Mieszkańcy stolicy wrócili ze świątecznego wypoczynku [ZDJĘCIA]

Śniegu jak nie było tak nie ma, ale chętnych na wieczorny spacer nie brakuje. Dopiero co pisaliśmy, że Warszawa na Święta opustoszała. Mieszkańcy stolicy spędzają Boże Narodzenie w swoich domach albo wyjeżdżają za miasto do swoich rodzin. Dzisiejsze tłumy na Nowym Świecie pokazują, że warszawiacy już wrócili. Mnóstwo osób wybrało się spacer po oświetlonych iluminacją ulicach. To dobra okazja, aby spalić świąteczne pierogi, barszcz czy pyszne ciasta.