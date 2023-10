To dziś najtańsze dzielnice w Warszawie. Tu kupicie mieszkania w najlepszych cenach

Ranking najtańszych dzielnic w Warszawie 2023

Analitycy z SonarHome przygotowali ranking warszawskich dzielnic oparty o ceny nieruchomości - w przeliczeniu na metr kwadratowy. Wiemy, gdzie jeszcze da się w stolicy kupić mieszkanie za mniej niż 10 tysięcy metrów kwadratowych. Choć jest to już rzadkość, a średnia cena poniżej tej bariery występuje już tylko w dwóch dzielnicach to nadal możliwe. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do przeglądu najtańszych dzielnic w Warszawie. Co ciekawe jest też ogromna różnica między najtańszą i najdroższą dzielnicą w Warszawie. Tą drugą jest zdecydowanie Śródmieście. Cena 1 m² mieszkania wynosi tutaj 18 930 zł. A która jest najtańsza? Sprawdźcie.