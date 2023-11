To najbogatsze miasta na Mazowszu. Tyle pieniędzy przypada na jednego mieszkańca? Nowy ranking

W tekście wprowadzającym autorzy piszą, że na skutek reform dokładne zbadanie „czystych” dochodów samorządów jest niezwykle trudne. „System finansowania samorządów jest coraz bardziej rozchwiany, niestabilny i przez to trudny do interpretacji” – tłumaczy prof. Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, cytowany w opisie rankingu.

Najbogatsze miasta na Mazowszu. Nie tylko Warszawa

Zdecydowanie zamożniejsze od Radomia są też Kozienice (6094 zł per capita), które zostały piątym najbogatszym miastem powiatowym w Polsce. Duża w tym zasługa drugiej pod względem wielkości elektrowni węglowej w Polsce. To nie przypadek. „Węglowe gminy” od lat trzymają się w czołówce zestawienia. Gmina Kleszczów – tuż obok elektrowni i kopalni Bełchatów – jest zdecydowanym liderem rankingu zamożności. Na mieszkańca przypada tu aż 29 425,54 zł. Trzy razy więcej niż w Warszawie.

Najbogatsze samorządy. „Efekt Warszawy”

mazowieckie - 559,9 zł per capita

zachodniopomorskie - 467,07 zł

kujawsko-pomorskie - 455,04 zł

podkarpackie - 436,8 zł

lubelskie - 433,69 zł.

Warto przypomnieć, że Mazowsze jest „rozchwianym” województwem. Poza bogatą Warszawą, aglomeracją warszawską i Płockiem, znajduje się tu wiele ubogich samorządów. To dlatego co pewien czas wraca pomysł, by podzielić województwo mazowieckie. Niedawno opisywaliśmy pomysł iście rewolucyjny, by ten samorząd podzielić… na cztery inne.