To najdroższe ulice w Warszawie. Tyle trzeba zapłacić za metr kwadratowy mieszkania. Stawki dla bogaczyn Redakcja Warszawa

Najdroższe ulice w Warszawie 2024. To w tych lokalizacjach mieszkania kosztują zdecydowanie najwięcej, w przeliczeniu za metr kwadratowy mieszkania. Okazuje się, że minimalna kwota, jaką trzeba wydać na m2 nieruchomości na jednej z najdroższych ulic to już blisko 32 tys. zł. To 10 tys. złotych więcej niż przed rokiem.