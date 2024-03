To najlepsze place zabaw w Warszawie i okolicach. 16 miejsc polecanych przez rodziców i dzieci Barbara Woźnica

To miejsce nie znajduje się w Warszawie, ale warto je odwiedzić w wolny dzień. Trampoliny, remiza strażacka, zestaw z pomostami dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, liny i ścianki wspinaczkowe, liczne huśtawki i wiele innych atrakcji czeka na mniejsze i większe dzieci w Parku Kościuszki w Pruszkowie. Plac zabaw w Pruszkowie, park Kościuszki Szymon Starnawski Zobacz galerię (17 zdjęć)

Najlepsze place zabaw w Warszawie. Lato to czas, gdy place zabaw zapełniają się dziećmi, które chcą aktywnie spędzać czas. Gdzie warto pójść z pociechą? Ruch, wyzwania, zdobywanie nowych umiejętności i dobra zabawa - to wszystko czeka na najmłodszych na stołecznych placach zabaw. Przygotowaliśmy dla was kilkanaście najciekawszych naszym zdaniem miejsc do zabawy na świeżym powietrzu.