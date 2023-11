To najpiękniejsze miasta na Mazowszu. 9 zachwycających miejsc. Idealne na weekendową wycieczkę

Kolejna miejscowość na naszej liście to Kozienice. To urocze miasteczko położone jest nad rzeką Zagożdżonką, na Nizinie Środkowomazowieckiej, w Dolinie Środkowej Wisły. Chociaż Kozienice liczą jedynie ok. 10 kilometrów kwadratowych powierzchni, na ich terenie znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Wśród nich należy wymienić: * Muzeum Regionalne * Pomnik upamiętniający narodziny Zygmunta Starego * Pomnik partyzantów Batalionów Chłopskich * Pozostałości grobowca rodziny Dehnów * Hamernia z czasów stanisławowskich * Puszcza Kozienicka z licznymi rezerwatami * Kompleks nowoczesnych obiektów * Jezioro Kozienickie z muszlą koncertową * Stadnina koni Do najciekawszych zabytków warto zaliczyć z kolei: * Kościół par. pw. Świętego Krzyża z lat 1868-1869 * Zespół pałacowy z XVIII wieku * Cmentarzyk rodziny Dehnów * Dworek z połowy XIX wieku przy ul. 1 Maja 10 * Kaplica z końca XVIII wieku * Kolumna pamiątkowa z XVI wieku

Wikipedia / MOs810