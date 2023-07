To najpiękniejsze mieszkanie w Europie. Znajduje się na warszawskiej Saskiej Kępie. Zdobyło "Oscara" nieruchomości

Mieszkanie na Saskiej Kępie docenione w Londynie

Od tego mieszkania ciężko oderwać oko. Na każdym kroku można dostrzec kunszt i profesjonalizm z jakiego słynie warszawska Pracownia Artewizjon Anny Błaszczyk. Przepiękna inwestycja pod tajemniczą nazwą Moon Suite została doceniona w Londynie. Apartament otrzymał tytuł Award Winner w kategorii Residential Interior Apartment konkursu European Property Awards. To jeden z najważniejszych europejskich konkursów w branży nieruchomości. Zgłoszenia oceniane są przez ponad 80 ekspertów, którym przewodniczą członkowie brytyjskiej Izby Lordów. Nagrody EPA określane są też mianem Oskarów branży nieruchomości.

Luksus na dwóch poziomach

Dwupoziomowe mieszkanie zlokalizowane jest w nowej inwestycji na Saskiej Kępie. Architekci otrzymali wyzwanie - stworzenie przytulnego domu dla czteroosobowej rodziny . Miejsca, gdzie będą czuć się jak na wiecznych wakacjach. Jednym z założeń autorki projektu - Anny Błaszczyk, właścicielki pracowni Artewizjon - stało się zagospodarowanie metrażu tak, by nie stracić zniewalającego odczucia przestronności.

- Najważniejszą kwestią, wokół której toczyły się dyskusje, był sposób otwarcia lub zamknięcia przestrzeni antresoli w stosunku do dolnej kondygnacji mieszkania. Doradziłam inwestorom wyodrębnienie pokoi na górnym poziomie tak, aby nie tracić odczucia przestrzeni na dole, ale wręcz je podkreślić. Zaproponowałam też przeszklenia ścian, które w zależności od bieżących potrzeb pozwalają otwierać lub zamykać widoki, jednak izolują poszczególne pomieszczenia akustycznie - mówi .Anna Błaszczyk.

Wszystkie oblicza Księżyca

Szczególną rolę w projekcie odegrał Księżyc, który nadał realizacji i charakter, i tytuł. - Ponieważ przez okna dwukondygnacyjnej strefy dziennej za dnia wpada blask Słońca, a nocą Księżyca, inwestorów urzekła propozycja, by bogactwem faktur i efektów świetlnych nawiązać do Srebrnego Globu - wspomina Anna Błaszczyk.

Zainspirowane powierzchnią Księżyca faktury pojawiają się m.in. w formie spieku kwarcowego ze wzorem skały solnej w obudowie biokominka oraz naturalnego trawertynu, z którego wykonane są stoliki kawowe. Coś z blasku Księżyca mają w sobie lustra – m.in. w holu oraz przy toaletce w sypialni. Srebrny Glob stał się ponadto bohaterem artworku, który projektantka wykonała osobiście w technice lanej żywicy. Jako sygnet tego apartamentu i bliski sercu prezent właściciele wyeksponowali go w jadalni.

Biel, czystość, światło

Tym, co pozostało niezmienne od etapu wstępnych założeń po finalną wersję projektu i realizację, było bardzo rozbudowane oświetlenie apartamentu . Obok wizualnie efektownych lamp pojawiły się tu niezliczone oprawy wpuszczone m.in. w sufity, zabudowy meblowe, okładziny ścienne.

Prawie 4-metrowa wyspa w kuchni

Od początku zakładano, że otwarty plan dolnej kondygnacji apartamentu będzie sprzyjać relacjom rodzinnym oraz życiu towarzyskiemu. Rzecz w tym, by pozwalał łatwo, bezkolizyjnie przemieszczać się z jednej strefy w drugą. Kuchnia z ogromną, długą na 3,6 m wyspą płynnie łączy się z jadalnią i salonem, a także z holem.

Unoszące się schody

W niewielkim holu deweloper zastosował schody zabiegowe – mało wygodne i niezbyt bezpieczne w domu, w którym są dzieci. Stąd decyzja o budowie schodów dwubiegowych ze spocznikiem. Wyzwanie stanowił też niewielki otwór w stropie. Zastosowanie stopni montowanych do ściany, szklanych balustrad oraz dużych tafli luster (uwielbia je inwestorka) pozwoliło uzyskać wrażenie lekkości. Schody zdają się unosić w powietrzu.

Salon sercem apartamentu

Kto tam mieszka?

Para właścicieli związana jest zawodowo z showbiznesem. Oboje dużo pracują też w domu. Reprezentacyjny gabinet pozwala im m.in. nagrywać krótkie filmy wideo do publikacji w social mediach.

Pasją pana domu jest żeglarstwo, a w weekendy para właścicieli apartamentu chętnie wsiada też na ulubioną motorówkę. Dlatego oboje chcieli, by pojawiła się jako motyw dekoracyjny w gabinecie. Stylizowany wizerunek łódki, wykonany w rzadko stosowanej technice nadruku na fornirze, przesłania prozaiczną funkcję mebla – archiwum dokumentów.

Ogród w domu

W mieszkaniu znalazła się pewna nowinka. To ogród wertykalny, który nie tylko tworzy przyjemną atmosferę, ale także zapewnia korzystny mikroklimat do pracy. Założenie go wymagało rozprowadzenia instalacji nawadniającej (dzięki niej utrzymanie roślin nie wymaga dużych nakładów czasu) oraz odpowiedniego skalibrowania wentylacji i oświetlenia.