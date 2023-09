Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego, który powstał na terenach skaryszewskiego pastwiska miejskiego w latach 1906–1922 z projektu Franciszka Szaniora, to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych warszawskich parków, w którym kryje się bogactwo gatunkowe roślin, szczególnie drzew i krzewów. Miejsce to posiada wyjątkowo rozwinięty układ wodny, obejmującym szereg stawów połączonych przesmykami i kanałami z Jeziorem Kamionkowskim. Te tereny obfitują też w sporą różnorodność gatunków i odmian jesionów.

Park Skaryszewski i magia barw. Tu uciekniesz od hałasu miasta

Szczególnie jesienią miejsce to mieni się przeróżnymi kolorami i jest idealnym adresem, do którego możemy uciec od tłumu i hałasu miasta.

Trytomy "Nancy Red" to byliny pochodzące z Afryki. Jak wyjaśniają stołeczni ogrodnicy, z wyglądu czerwone kwiaty trytomów przypominają szczotkę do czyszczenia butelek. Z kłącza wyrastają grube, nierozgałęzione pędy. Natomiast Dalie "Wizard of Oz" to zjawiskowa odmiana pomponowa.

"Jasnożółte pąki kwiatowe powoli otwierają się, odsłaniając miękkie, różowe płatki. Płatki są lekko zawinięte do wewnątrz i tworzą rodzaj lejków, które są umieszczone wokół kwiatu" - wyjaśnia Zarząd Zieleni.