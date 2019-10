To warszawskie kino znajduje się na zabytkowym zamku i na seanse zaprasza widzów... z czworonogami! "Nie dyskryminujemy żadnego psa"

U-jazdowski. Jedyne takie kino w Warszawie

Na wstępie ujawnimy, że chodzi o kino znajdujące się na terenie Zamku Ujazdowskiego. To jeden z elementów stacjonującego tam Centrum Sztuki Współczesnej. U-jazdowski Kino umożliwia widzom zapoznanie się z produkcjami, ktore niekoniecznie wyświetlane są w wielkich multipleksach. Kluczem selekcji repertuaru jest motywacja, by miejsce to nie przestało być kojarzone z dobrymi filmami. Z pewnością nie można zarzucić im braku różnorodności - w Ujazdowskim prezentują zarówno dokumenty, animacje, kino gatunkowe, eksperymenty czy produkcje lawirujące na granicy kina i sztuk wizualnych. W aktualnym repertuarze znajdziemy m.in. polskiego kandydata do Oscara - film "Boże ciało" czy rosyjski dramat "Wysoka dziewczyna" - produkcję nagradzaną na festiwalu w Cannes.

Wszystkie filmy w U-jazdowski Kino prezentowane są w oryginalnej wersji językowej z napisami.