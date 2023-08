TOP 10 najlepszych restauracji w Warszawie 2023. Tak wybrali użytkownicy Trip Advisor. Są zmiany na podium

Przedostatnie miejsce rankingu TOP 10 przypadło restauracji Bursztynowa Bistro. to jedna z tych restauracji, do których nie sposób zawitać tylko jeden raz. Wszystko za sprawą unikalnego klimatu, profesjonalnej obsługi oraz co najważniejsze - niespotykanej w żadnym innym miejscu na gastronomicznej mapie Polski karcie dań. W lokalu przy ul. Nowy Świat 37 w Warszawie zjemy bowiem potrawy, których nieodłącznym składnikiem są rodzime sery długodojrzewające. W karcie możecie trafić na takie pozycje jak krewetki w emulsji maślanej (52 zł), zupa serowa z pieczonym ziemniakiem (23 zł) czy szafirowa gicz jagnięca (98 zł). Kolejna restauracja na następnej stronie >>>

Szymon Starnawski / archiwum Polska Press