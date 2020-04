Towary deficytowe podczas pandemii. Dlaczego tych produktów brakuje w sklepach?

Ich brak w sklepach nie powinny nikogo dziwić. Oprócz żeli antybakteryjnych może zabraknąć chwilowo także mokrych chusteczek czy mydła. Sklepy wprowadzają ograniczenia w sprzedaży tego typu asortymentu. Regulacje takie obowiązują np. w sieci sklepów Rossmann. To, co może dziwić, to nagły brak ręczników papierowych, które również masowo wykupujemy na zapas i które również są limitowane we wspomianej sieci sklepów.- W trosce o wszystkich naszych klientów, od piątku 13 marca wprowadziliśmy w drogeriach limit zakupów - maksymalnie trzech produktów - niektórych artykułów na przykład sprejów czy mydeł antybakteryjnych. Jeśli zajdzie taka potrzeba w niektórych drogeriach podobne limity mogą dotyczyć także innych artykułów. Chodzi o papier toaletowy czy ręczniki kuchenne. Inne produkty asortymentu są dostępne bez żadnych ograniczeń - mówi cytowana przez Radio Zet Agata Nowakowska z biura prasowego sieci Rossmann.

fot. Pixabay.com