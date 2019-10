„Tożsamość. 100 lat polskiej architektury”. Jak władza wpłynęła na architekturę Warszawy po 1939 roku

Pięć wystaw w pięciu miastach

„Tożsamość. Sto lat polskiej architektury” to pięć wystaw w pięciu miastach Polski - Krakowie, Warszawie, Lublinie, Poznaniu i Katowicach. Każde z tych miejsc pokazuje inny fenomen architektoniczny po 1918 roku. Seria wystaw ze wszystkich miast udowadnia, że miejskie procesy modernizacyjne splatają się ze sobą, dzięki czemu odbiorca poznaje ogólny dorobek polskiej architektury i urbanistyki. Prace skłaniają do głębokiej refleksji nad codziennym otoczeniem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i często nie dostrzegamy w nim drobnych szczegółów. Każda wystawa to opowieść o budynkach i przestrzeniach oraz twórcach, którzy zbudowali strukturę miasta po odzyskaniu niepodległości. Odbiorca ma szansę zastanowić się, w jaki sposób działalność architektów i urbanistów przyczynia się do budowy polskiego krajobrazu kulturowego oraz tożsamości miejsc, które zamieszkujemy.

“Władza” a odbudowa Warszawy

Warszawska wystawa poświęcona jest okresowi od 1939 do 1956 roku. Mottem przewodnim jest pojęcie “Władza”. Wystawa podzielona została na cztery przedziały czasowe: 1936-1939, 1939-1945, 1945-1949, 1949-1956. Każdy z tych okresów wyłania najważniejsze projekty będące przykładami wpływu władzy, jako czynnika kształtującego i modelującego charakter urbanistyczny miasta. Burzliwa historia stolicy wytworzyła sytuację wyjątkową, przez co możliwe było stworzenie od podstaw organizmu miejskiego. Wielkie dzielnice mieszkaniowe czy reprezentacyjne dystrykty rządowe stawały się narzędziami w rękach rządzących. Urbanistyka i architektura służyły polityce historycznej, propagandzie, budowie pomników dla totalistycznych idei. Warszawska wystawa pokazuje, jak architektura i władza przenikają się, kształtując nierzadko najwybitniejsze dzieła architektury epoki. Wystawę zainaugurowano we wtorek 8 października podczas uroczystego wernisażu z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, instytucji kultury oraz cenionych architektów i urbanistów. We wnętrzu Biblioteki Uniwersyteckiej można zobaczyć m.in. makiety, mapy, archiwalne zdjęcia budynków, a także rzuty, plany i projekty budowli. Prezentują one nie tylko obiekty, jakie powstały w Warszawie po 1939 roku, ale także planowane inwestycje, których ostatecznie nie udało się zrealizować. - Pięć wystaw to pięć różnych aspektów. W Krakowie jest to “Sztuka”, w Warszawie “Władza”, w Lublinie “Społeczeństwo”, w Poznaniu “Transfer” i w Katowicach “Przemiana”. Chcemy spróbować wywołać refleksję, czy ta tożsamość, którą poszukiwaliśmy i próbowaliśmy zdefiniować na przestrzeni stu lat, dokąd ona nas prowadzi. Jakie są symptomy, przesłanki, idee i oczekiwania przyszłości. Bo tak naprawdę ta przyszłość interesuje nas najbardziej - powiedział Bolesław Stelmach, Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Wystawa czynna jest do 15 grudnia 2019 r. Można oglądać ją na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ul. Dobra 56/66. Wstęp bezpłatny. Projektowi towarzyszy pełen program bezpłatnych wydarzeń - spacery, debaty, wykłady, warsztaty rodzinne czy zajęcia dla szkół. Pełny program wraz z formularzem zapisów znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki - organizatora wystawy.