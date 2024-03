Tradycyjne Targi Wielkanocne już w ten weekend. Kupicie tu kolorowe pisanki, palmy i koszyczki idealne na świąteczny stół

Targi Wielkanocne W Muzeum Etnograficznym

Muzeum Etnograficzne w Warszawie zaprasza już 10 marca na wyjątkowe Targi Wielkanocne. Wydarzenie odbędzie się w godz.10:00-16:00. Bilety na Targi dostępne są na stronie Muzeum – kliknij tutaj. Wejściówki upoważniają także do zwiedzania ekspozycji muzeum.

Bilety ulgowe – 10 zł

Bilety normalne – 19zł

Jeśli nie możecie wybrać się w ten weekend, następna okazja będzie 26 marca.

Na stoiskach będzie można kupić m.in.: drewniane pisanki, palmy, obrusy, koszyczki, wycinanki, a także biżuterię, ceramikę czy elementy wystroju wnętrz. Targi Wielkanocne to niezwykła okazja do nabycia prezentów i dekoracji stworzonych przez twórczynie i twórców ludowych z całej Polski i nie tylko – zapowiadają organizatorzy.

Wydarzenie z wieloletnią tradycją

Odwiedzenie świątecznego jarmarku stało się dla wielu warszawiaków przedświąteczną tradycją. Targi w Muzeum Etnograficzny obywają się od lat 90-tych. Były pierwszymi takimi w stolicy. To miejsce, gdzie można kupić wyjątkowe rękodzieło, ozdoby i dekoracje świąteczne. A co najważniejsze, można tu poczuć świąteczną atmosferę i przygotować się do zbliżającej się Wielkanocy.