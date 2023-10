Tragedia pod Warszawą. Zmarła jednomiesięczna dziewczynka. Rodzice dziecka usłyszeli zarzuty

Śledztwo w sprawie prowadzi warszawska prokuratura.

Rodzice jednomiesięcznej dziewczynki są zatrzymani do momentu wyjaśnienia sprawy. Trwają działania, które mają ustalić okoliczności, w jakich doszło do śmierci dziecka. W środę 4 października została wykonana sekcja zwłok niemowlaka. Wynika z niej, że niemowlę nie miało żadnych zewnętrznych obrażeń, wskutek których mogłoby dojść do śmierci - tłumaczy w rozmowie z naszym portalem Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Szymon Banna.