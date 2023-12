Tragedia w Markach pod Warszawą. W pożarze zginęła kobieta

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek rano, 7 grudnia. Strażacy zostali wezwani do jednego z budynków wielorodzinnych. Kiedy przyjechali na miejsce, dym wydobywał się z lokalu. Po wejściu do mieszkania znaleźli leżącą na podłodze kobietę. Ewakuowali ją i podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową.