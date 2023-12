Tragiczny pożar domu opieki społecznej w Warszawie. Nie żyje jedna osoba

Na miejscu pracowało siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej, było też obecne pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne oraz pogotowie gazowe i policja, która swoje czynności przeprowadzała pod nadzorem prokuratora.

Przyczyny pożaru będą badać teraz służby.

- Z tego, co czytałem w meldunku, to był materac. Nastąpiło okopcenie całego pomieszczenia i części korytarza przed tym pomieszczeniem - wyjaśnił, st. kpt Wójcik dodając, że "budynek nadaje się do dalszego użytkowania".