Tramwaj do Wilanowa coraz bliżej. Wybrano firmę, która zaprojektuje 12-kilometrowy odcinek torów

Rozstrzygnięto przetarg na firmę, która zaprojektuje 12 km torów tramwajowych do Wilanowa od stacji metra Pole Mokotowskie. Zwyciężyło krakowskie przedsiębiorstwo PROGREG. Wykonawca będzie miał około 15 miesięcy na przygotowanie dokumentacji trasy tramwajowej do Wilanowa, zdobycie wszystkich zgód i pozwoleń potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji. Szczegóły w artykule poniżej.