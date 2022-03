Tramwaj do Wilanowa. Największa inwestycja tramwajowa w Polsce. Umowa oficjalnie podpisana. Znamy szczegóły. Jakie są kolejne plany?

Linia do Wilanowa zacznie się od Puławskiej i Goworka. Przy tej okazji nastąpi przebudowa fragmentu torowiska między Rakowiecką a Placem Unii Lubelskiej. Prawdopodobnie chodzi o dostosowanie go do kolejnej rozbudowy ulicą Rakowiecką. Tramwaje po wielu latach wrócą bowiem na odcinek między Puławską a Aleją Niepodległości. To jednak melodia następnych kilku lat. Wróćmy do tramwaju do Wilanowa.