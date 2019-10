Tramwaj do Winnicy. Tramwaje Warszawskie w najbliższych dniach podpiszą umowę na budowę trasy

- Trasa pobiegnie od ul. Strumykowej do pętli Winnica. Inwestycji będzie towarzyszyć przebudowa dróg , powstaną także nowe chodniki i drogi dla rowerów. Torowisko będzie miało zieloną zabudowę, co oznacza że między szynami zaplanowaliśmy posadzić rośliny - mówi Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich.

Wydłużona trasa tramwajowa pozwoli pasażerom w ciągu około 20 minut dojechać do stacji metra na Młocinach. Już dziś jest to jedna z najbardziej popularnych tras tramwajowych. W ciągu roku z obecnego przystanku końcowego na Nowodworach tramwaje odjeżdżają aż 70 tysięcy razy! A przez most na Wiśle im. Marii Skłodowskiej – Curie w godzinach szczytu tramwaje przejeżdżają co dwie minuty.

Zaplanowano, że budowa przedłużenia trasy tramwajowej do pętli na Winnicy potrwa 10 miesięcy plus okresy zimowe liczone od 15 listopada do 15 marca.

