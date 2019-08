Tramwaj konny w Mrozach. Wyjątkowa atrakcja turystyczna pod Warszawą

Regularne kursy na trasie Mrozy Stadion - Rudka Szpital odbywają się od maja do września w wyznaczone niedziele w godz. 14-18. Trasa którą pokonuje wagon ciągnięty przez konia nawiązuje do wybudowanej na początku XX w. wąskotorówki dowożącej najpierw cegły na budowę szpitala, a po jej ukończeniu kuracjuszy z dworca kolejowego do sanatorium w oddalonej o ok. 2 km Rudce.

Historia tramwaju konnego w Mrozach

Na trasie Mrozy - Rudka tramwaj kursował przez ponad 60 lat (1902 - 1967). Jego historia związana jest z budową szpitala w Rudce, który powstał na skutek rozszerzającej się w 1898 r. epidemii gruźlicy. Doktor Teodor Dunin, wybitny lekarz bakteriolog zaapelował wówczas o utworzenie specjalistycznego szpitala, w którym chorzy mogliby dochodzić do zdrowia. Ze względu na właściwości klimatyczne idealnym miejscem do powstania szpitala okazała się Rudka k/Mrozów. Budowa szpitala ruszyła w 1902 r. Sanatorium znajdowało się kilka kilometrów od stacji kolejowej, na której wyładowywano przywożone pociągiem z Warszawy materiały budowlane. Aby ułatwić ich sprawny transport do Rudki, położono tory pod kolejkę.