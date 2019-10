Tramwaj na Branickiego? Mieszkańcy protestują. "To nie ma większego sensu"

Linia, o której mowa znalazła się we wrześniu w planach przetargowych Tramwajów Warszawskich. Firma podzieliła projektowane linie na kilka odcinków i szukać będzie wykonawców poszczególnych z nich. Ulica Adama Branickiego przecina Wilanów dochodząc do ulicy Przyczółkowskiej. Docelowo, nowa trasa ma skrócić wyraźnie dojazd z Miasteczka Wilanów do Pola Mokotowskiego.