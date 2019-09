Tramwaj na Gocław i do Wilanowa coraz bliżej. Ogłoszono przetargi. Nowe trasy będą gotowe w 2023 roku

Tramwaje Warszawskie ogłosiły dwa przetargi na projekty tras tramwajowych na Gocław i do Wilanowa. Pierwsza inwestycja ma zapewnić szybki i wygodny dojazd do centrum stolicy. Druga trasa połączy miasteczko Wilanów ze stacją metra Pole Mokotowskie. Trasę będzie można pokonać zaledwie w kilkanaście minut. Trasy mają być gotowe do 2023 roku. Szczegóły w tekście poniżej.

Jaka będzie trasa tramwaju na Gocław? Nowa trasa będzie miała początek w pobliżu skrzyżowania Międzynarodowej i al. Waszyngtona. Pobiegnie wzdłuż wschodniego brzegu Kanału Wystawowego, gdzie planowane są ogólnodostępne zielone tereny rekreacyjne i ciągi spacerowe. W dalszej części tory pobiegną nad aleją Stanów Zjednoczonych po wiadukcie, na którym powstanie wygodny węzeł przesiadkowy z tramwajów do autobusów jadących w kierunku: stacji metro Politechnika, Grochowa i Rembertowa. Aleja Stanów Zjednoczonych zostanie przebudowana i obniżona. Dalej trasa tramwaju na Gocław usytuowana będzie w ciągu rezerwy terenowej, między nowo zbudowanymi osiedlami przy ul. Nowaka-Jeziorańskiego do ul. gen. Bora-Komorowskiego. Ostatnie 1,5 km nowej trasy przebiegnie w ciągu ul. generała Bora-Komorowskiego do pętli autobusowej, która znajduje się w pobliżu trasy Siekierkowskiej. Na przebudowanej pętli pasażerowie będą mogli wygodnie przesiadać się z tramwajów do autobusów. Tramwaj na Gocław - 20 minut do centrum miasta Tramwaje Warszawskie zapowiadają, że przejazd tramwajem z pętli na Gocławiu do stacji Metro Centrum, zajmie około 20 minut. Tramwaje po nowej trasie w godzinach szczytu będą mogły kursować co 4 minuty. Łączna długość nowej trasy wyniesie około 3,6 km i będzie przy niej 7 przystanków. Inwestycja obejmie także modernizację trasy tramwajowej na al. Waszyngtona, gdzie zmodernizowane zostaną tory o długości 2,5 km.

Wykonawca dokumentacji projektowej wyłoniony w przetargu będzie miał 9 miesięcy na opracowanie projektów budowlanych. Roboty budowlane mają toczyć się w latach 2021-23. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Budowie trasy tramwajowej na Gocław, oprócz modernizacji trasy na al. Waszyngtona, towarzyszy także zakup 18 nowych tramwajów niskopodłogowych.

Którędy tramwajem do Wilanowa? Trasa tramwajowa do Wilanowa to jedna z najważniejszych inwestycji jaką prowadzą Tramwaje Warszawskie. Nowa trasa zacznie się przy stacji metra Pole Mokotowskie, następnie poprowadzona zostanie ulicą Rakowiecką do Puławskiej. Tabory w kierunku Dolnego Mokotowa pojadą ulicą Goworka i Spacerową. Dalej trasa będzie przebiegała prosto ulicą Sobieskiego w kierunku Miasteczka Wilanów. Projektowana trasa będzie miała dwie odnogi – pierwsza wydłuż ulicy Gagarina aż do Czerniakowskiej, zaś druga będzie zlokalizowana wzdłuż ulicy Świętego Bonifacego, aż do pętli autobusowej Stegny.

Główna trasa do Miasteczka Wilanów będzie zbudowana w ciągu Alei Rzeczpospolitej. Końcowy terminal trasy znajdzie się w pobliżu skrzyżowania z ul. Branickiego. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana również dla opcjonalnego przedłużenia do Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z rozwidleniem w ciągu wschodniej części ul. Branickiego aż do ul. Przyczółkowej. ZOBACZ TEŻ: Stacje drugiej linii metra wyrosną między polami? Zobaczcie, jak obecnie wygląda miejsce, gdzie za trzy lata dojedzie kolej podziemna

Wykonawca dokumentacji projektowej wyłoniony w przetargu będzie miał ok. 15 miesięcy na opracowanie projektów budowlanych. Inwestycja, podobnie jak w przypadku Gocławia, ma być realizowana w latach 2021-23.

Według prognoz, czas przejazdu trasą tramwajową z Wilanowa do stacji metra Centrum (12 km) wyniesie ok. 25 minut, z kolei do stacji metra Pole Mokotowskie ok. 18 minut