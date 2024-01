Tramwaj na Gocław i Zieloną Białołękę w 2030 roku. Miasto deklaruje, że nie odkłada tych inwestycji. Mieszkańcy rozczarowani

Kiedy tramwaj na Gocław i Zieloną Białołękę?

Mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy zaniepokoił fakt, że nie ma żadnych informacji o wyczekiwanych od lat trasach na Gocław i Zieloną Białołękę. Czy to oznacza ich kolejne opóźnienie? Jak mówi wiceprezydent Michał Olszewski, cytowany przez portal transport-publiczny.pl, miasto będzie zabiegać o dofinansowanie dla tych inwestycji, ale harmonogram projektów wybiega poza obecną perspektywę finansową. Z tego samego względu brakuje na liście III linia metra. Potwierdza to w rozmowie z nami Maciej Dutkiewicz z Tramwajów Warszawskich. - Wymienione inwestycje mają się skończyć w 2030 roku, czyli wykraczają poza perspektywę UE 2021-2027- mówi.

Już w zeszłym roku pojawiły się informacje o tym, że stolica będzie starać się o dofinansowanie unijne dla ostatniego odcinka drugiej linii metra, którego aktualnie trwa budowa. Dodać do tego należy dwa odcinki tramwaju z Wilanowa na dworzec Warszawa Zachodnia. To odcinek na ul. Rakowieckiej (budowa zacznie się w tym roku) oraz odcinek na ulicy Bitwy Warszawskiej do dworca od Grójeckiej (prace również mają zacząć się w tym roku).

Czy prawy brzeg Warszawy jest pomijany?

- Gocław ma praktycznie gotową dokumentację, tramwaj na Zieloną Białołękę - decyzję środowiskową, a tramwaj wzdłuż Modlińskiej - studium - i nawet mimo opóźnień, w najbliższych latach uzyska decyzję środowiskową. Dla porównania, budowana obecnie linia tramwajowa do Wilanowa uzyskała decyzję środowiskową w marcu 2017 r., a już w październiku tego samego roku zostały przyznane środki z Unii Europejskiej na jej realizację. Co ciekawe, na liście dofinansowanych z UE inwestycji był wówczas także tramwaj na Gocław, który później został z niej zdjęty. Pytanie brzmi, dlaczego po raz kolejny musimy mieć do czynienia z Warszawą dwóch prędkości, gdzie jej prawą stronę omijają potrzebne inwestycje? - zastanawia się.

Pytania o inwestycje komunikacyjne dla Białołęki padły też na livechacie, który prezydent miasta, Rafał Trzaskowski, zorganizował na Facebooku. Podkreślał, że miasto około trzech lat czekało na decyzję środowiskową na Zieloną Białołękę. Teraz to sama inwestycja musi zaczekać. - Na realizację samego tramwaju na Zieloną Białołękę musimy trochę poczekać. Najpierw tramwaj na Kasprzaka, zajezdnia na Annopolu, tramwaj na Wilanów - czyli de facto trasa aż do Dworca Zachodniego - mówił. Jeden z odczytanych komentarzy dotyczył bezpośrednio tego, że Białołęka jest pomijana jest pomijana. Prezydent przypomniał, że powstał póki co odcinek na Winnice. - Oddaliśmy tramwaj do Winnicy, a więc część tej dużej zapowiadanej inwestycji została zrealizowana, ale wiemy jak olbrzymie są potrzeby komunikacyjne na Białołęce, w związku z tym ten tramwaj będzie realizowany - tłumaczył prezydent.

To przebieg linii UM Warszawa / Tramwaje Warszawskie

- W przygotowanym na zlecenie miasta dokumencie „Plan systemu transportowego Warszawy” tramwaj wzdłuż Modlińskiej uzyskał wskaźnik efektywności wynoszący aż 4,07. Dla porównania, III linia w zależności od wariantu uzyskała od 0,92 do 1,04, gdzie próg efektywności wynosi 1 - przypomina Mateusz Senko, sugerując czego powinny dotyczyć priorytety transportowe stolicy.