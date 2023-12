Trzaskowski zaznaczył, że na ul. Wolskiej potrwają nieco dłużej, ale cała inwestycja zakończy się do końca marca 2024 r.

Budowa tramwaju na Kasprzaka

"Do tego czasu nie będą wliczane 3-miesięczne okresy zimowe, jeden z nich właśnie się skończył" - podsumował w 2022 roku ratusz.

Tramwajarze budują ok. 2,3 km nowych torów między ulicami Wolską i Skierniewicką oraz modernizują ok. 1,2 km istniejącego torowiska w ciągu Wolskiej i Kasprzaka. W grudniu tego roku poinformowali, że do zbudowania zostało już tylko ostatnie 200 m torów.

