Tramwaj na Kasprzaka. Otwarcie nowej linii już jutro. Na miejscu wciąż plac budowy?

Tramwaj na Kasprzaka. Inwestycja niegotowa, ale otwarcie już jutro

Tymczasem wygląda na to, że mieszkańcy otrzymają spóźniony prezent, z którego z pewnością nie wszyscy będą w pełni zadowoleni. Na dzień przed zapowiedzianą inauguracją trasy, nowa inwestycja wygląda na pełną niedoróbek. Na zdjęciach wykonanych przez fotoreportera Warszawa Naszemiasto , zauważyć możemy, że na miejscu wciąż pracują robotnicy i koparki. Gdzieniegdzie porozrzucane są elementy oświetlenia i okablowania, a dojścia do przystanków są odgrodzone lub otaśmowane. Na dźwigach osobowych widnieją z kolei tabliczki z komunikatem "winda wyłączona z użytkowania".

Już we wtorek warszawiacy będą mieli możliwość skorzystania z nowej trasy tramwajowej wzdłuż ulicy Kasprzaka. Choć pojazdy komunikacji miejskiej będą kursować tamtędy od wczesnego ranka, nie oznacza to, że inwestycja została w pełni ukończona. Można odnieść wrażenie, że otwarcie odbywa się w dużym pośpiechu, choć jeszcze w końcówce ubiegłego roku Rafał Trzaskowski przekonywał, że budowę uda się zakończyć na długo przed planowanym terminem.

To zresztą nie pierwsze kontrowersje związane z wykonanymi pracami. Najgłośniejszym (jak dotąd) bublem w tramwaju na Kasprzaka był przystanek Reduta Wolska. To tam zbudowano kładkę z niewytłumaczalnie nadmierną liczbę schodów i dziwną różnicą poziomów oraz ciasną, kilkukrotnie zawracającą pochylnię dla rowerów i wózków. Tłumaczenie było takie, do jakiego warszawiacy zdążyli już przywyknąć: inaczej się nie dało. Podobno chodziło o wymogi związane z przepisami, jednak na kilka dni przed planowanym otwarciem wykonawca w gorączkowym tempie wykonał poprawki.