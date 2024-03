Tramwaj na Kasprzaka. Uruchomiono nową trasę w Warszawie. Gdzie nią dojedziemy?

Od dziś działa tramwaj na Kasprzaka. Zmiany w organizacji transportu publicznego

- Równe dwa lata temu rozpoczynaliśmy tę inwestycję, teraz inwestycja jest skończona. Tramwaj na Kasprzaka dzisiaj ruszył. Ja właśnie przyjechałam tutaj „dziesiątką”. Mogłem zobaczyć po raz pierwszy z tramwaju, jak ta inwestycja wygląda - powiedział w czasie wtorkowego spotkania Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. - Bardzo ułatwi to życie mieszkańcom Odolan i ulicy Jana Kazimierza. Będą mogli dużo łatwiej dojechać do metra, ale i do stacji PKP Wola - dodał.

- Pracujemy dalej. Kontynuujemy budowę tramwaju do Wilanowa, która powinna się skończyć przed nowym rokiem szkolnym, czyli pod koniec sierpnia - zapowiedział prezydent stolicy.

Dzień przed oficjalnym otwarciem trasy, tramwajarze zdemontowali rozjazd nakładkowy nieopodal przystanku Fort Wola, gdzie tramwaje linii 76 zmieniają kierunek jazdy (jeżdżą między Metrem Młociny a Fortem Wola ponieważ dalszy odcinek trasy na ulicy Wolskiej jest nieprzejezdny). Wymaga to wyłączenia ruchu tramwajów na ulicy Powstańców Śląskich i Połczyńskiej od Górczewskiej – właśnie do Fortu Wola. Od teraz swoje trasy zmienią tramwaje linii 76 oraz autobusy linii zastępczej Z26. Tramwaje 76 będą z Metra Młociny dojeżdżały tylko do pętli Osiedle Górczewska. Autobusy linii Z26 będą natomiast kursowały między Metrem Płocka a Osiedlem Górczewska (uwaga, dojadą do przystanków na wysokości ulicy Z. Klemensiewicza).