Tramwaj na Kasprzaka wkrótce gotowy. Tak wygląda dojście do przystanku

Tramwaj na Kasprzaka już blisko

- Mogą to być ostatnie dni stycznia, może to być luty - pisał rzecznik Tramwajów Warszawskich na X (dawniej Twitter) pytany o termin oddania trasy wzdłuż ul. Kasprzaka. Faktycznie widać, że prace zbliżają się do końca. Nie ułatwia tego zimowa auta, w tym regularne opady śniegu i niskie temperatury. Cała linia ma 3,5 km długości. Zgodnie z kontraktem prace miały zakończyć się w marcu tego roku. Na ulicy Wolskiej faktycznie utrudnienia mogą potrwać do marca, ale jak zapowiadał w grudniu też prezydent Trzaskowski, tramwaje pojadą wcześniej. Kiedy?