Tramwaje Warszawskie szukają motorniczych. Zarobki? Nawet 6,5 tysięcy złotych brutto

Ile zarabia motorniczy?

Podstawowa pensja motorniczego zaczyna się od 4 tys. zł brutto oraz bonusy. Wśród dodatków jest 500 zł (za punktualną jazdę) oraz premia wynosząca do 24 proc. stawki zasadniczej. Maksymalne wynagrodzenie motorniczych to ok. 5,5 tys. zł brutto. Wraz z dodatkami można więc wyciągnąć ponad 6,5 tys. zł. Spółka zatrudnia na umowę o pracę. Dodatkowo oferuje pakiet socjalny, m.in. dopłaty do wypoczynku, darmowe bilety komunikacji miejskiej i pakiety medyczne.

Zgłoszenia można przesyłać do 7 lutego, poprzez formularz na stronie tw.waw.pl/praca. Kurs odbędzie się na początku 2020 roku.