Trasa S7 Lesznowola – Tarczyn. Kolejna część podwarszawskiej drogi już otwarta

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że do użytku został oddany węzeł Antoninów na drodze ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Południe. Jest to pierwsza z zapowiadanych przy udostępnieniu zmotoryzowanym ciągu głównego zmian, które ułatwią dojazd do nowej wylotówki na Kraków, mieszkańcom okolicznych miejscowości, jak również Piaseczna.

- Kolejny węzeł na drodze ekspresowej S7 został oddany do ruchu. Systematycznie zwiększamy dostępność dróg szybkiego ruchu. Możliwość budowy dużej liczby węzłów jest tą przewagą, jaką drogi ekspresowe mają nad autostradami: dlatego dzisiaj wśród dróg w budowie jest najwięcej „S-ek”. Chcemy, aby z dobrodziejstwa rozwoju mogło korzystać jak najwięcej mieszkańców naszego kraju. Na tym polega rządowa strategia zrównoważonego rozwoju – skomentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.