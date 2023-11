Trasy nordic walking do 14 km od Warszawy. Urokliwe trasy na weekend 25 - 26 listopada

Szukasz nowych ścieżek nordic walking niedaleko Warszawy? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień. Jeśli dopiero chcesz zacząć uprawiać nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Warszawy na nordic walking. W tym tygodniu wybraliśmy szlaki w odległości do 14 km od miasta. Przetestuj je i daj znać, czy wszystko było zgodne z opisem.

Nordic walking w okolicy Warszawy

Razem z Traseo wybraliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 14 km od Warszawy. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego odpowiada również Tobie. Przed drogą sprawdź prognozę pogody dla Warszawy. W sobotę 25 listopada według prognozy pogody ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 46%. W niedzielę 26 listopada zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 1°C w najcieplejszym momencie dnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 26%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Przez trzy mosty Stopień trudności: 1.0

Dystans: 9,77 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podejść: 147 m

Suma zejść: 57 m Amatorom nordic walking z Warszawy trasę poleca Fotoimpresje

Spacer przez trzy mosty, Ślasko-Dąbrowski, Świętokrzyski i Poniatowskiego. Po drodze Miski w Parku Praskim, i Stadion Narodowy.

Dojazd do poczatku trasy i powrót do domu tramwajem. pogoda ładna choć wiał zimny wiatr.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Wilanów - śladami Sobieskiego Stopień trudności: 1.0

Dystans: 17,95 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podejść: 747 m

Suma zejść: 739 m Trasę nordic walking mieszkańcom Warszawy poleca Mar.now Najbardziej urokliwym mostem, przez który możemy się dostać z prawobrzeżnej Warszawy na czerniaków, Sadybę i dalej - do Wilanowa jest Most Siekierkowski. Z potężnej bryły pylonowego mostu widać panoramę centrum Warszawy. Tuż za nim znajduje się sanktuarium siekierkowskie - miejsce objawień MB z czasów II wojny światowej. Kierując się w lewo Czerniakowską i dalej Wiertniczą dostaniemy się prosto do serca Wilanowa. Na placu przy zajezdni autobusowej po prawej stronie znajduje sie stary wilanowski cmentarz o kształcie krzyża greckiego, założony w 1816 r. przez Aleksandrę Potocką, żonę S. Kostki-Potockiego. Leżą tu m.in. powstańcy z 1863 r., Janusz Radziwiłł, Stanisław i Ignacy Potoccy w Kaplicy Potockich, powstańcy warszawscy z 1944 r., aktor Roman Wilhelmi czy ostatnio - J. Szmajdziński.

Po lewej stronie mijamy najpierw zabytkowy budynek poczty, lecz zanim zagłębimy sie w alejki parkowe i okolice pałacowe warto minąć skrzyżowanie i udać się ku nowoczesnym zabudowaniom nowego osiedla, w centrum którego góruje Świątynia Opatrzności Bożej z ciałami m.in. ks. Jana Twardowskiego, R. Kaczorowskiego, K. Skubiszewskiego i duchownych, poległych pod Smoleńskiem oraz relikwiami bł. J. Popiełuszki. Przy skręcie do świątyni mijamy pomnik króla Sobieskiego z żoną Marysieńką i wiernymi psami (Pola Wilanowskie).

Wracamy jednak do rezydencji królewskiej. Teren parku i ogrodu to miejsce tylko dla pieszych, o zwiedzaniu na rowerze czy rolkach nie może być mowy. Spacer albo marsz nordic walking zaczynamy od kolegiaty św. Anny z 1792 r., ufundowanej przez A. Czartoryskiego, za którym znajdują się piękne dzwony. Dalej po prawej stronie mijamy misternie rzeźbione symboliczne mauzoleum Stanisława i Aleksandry Potockich z 1834 r. Przez pałacową bramę docieramy do siedziby króla Jana III Sobieskiego, po prawej stronie mijając Muzeum Plakatu. Od wejścia do parku (płatne) pokonujemy trasę przez ogród palmowy, chiński domek, wskaźnik powodzi, które kilkukrotnie zalewały park pałacowy z przyległościami, rzeźby wzorowane na rzymskich. Pałac, zbudowany w 1677 r., warto obejść z każdej strony, poznając zegary słoneczne i płaskorzeźby na elewacjach, ale również ciekawe obiekty, ukryte nad stawami pełnymi kaczeńców i alejami drzew czy wzdłuż rzeki, po której turyści chętnie pływają w łodziach czy gondolach. Przy odrobinie szczęścia w weekendy można trafić na letni koncert w Ogrodzie Różanym czy Międzynarodową Akademię Muzyki Dawnej. Spacer kończymy mijając Muzeum Plakatu i dochodząc do budynku Kuźni i dalej - cmentarza wilanowskiego po przeciwnej stronie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Prawą stroną Wisły Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,2 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podejść: 145 m

Suma zejść: 76 m Trasę nordic walking mieszkańcom Warszawy poleca Fotoimpresje

Dzisiejsza wycieczkę rozpoczęliśmy na Rondzie Żaba i przeszliśmy sobie ulicami Warszawskiej Pragi a zakończyliśmy na ul Krakowskie Przedmieście już na lewym brzegu rzeki.

Nordic walking - co to?

Nordic walking wybiera coraz więcej osób. Ale na czym polega ten sposób aktywności? Nordic walking to prosty trening z wykorzystaniem specjalnych kijków. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Jeśli trening jest wykonywany poprawnie, może przynieść naprawdę zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.

